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Масовий хахач в баскетболі: кидок за ногу і розбірки стінка на стінку (відео)

7 квітня, 09:47

Олена Павлова Олена Павлова

Два гравці НБА були навіть вилучені з майданчика вже в першій чверті

В Америці бійки під час матчів трапляються не тільки в хокеї. В НБА теж іноді люблять помахати кулаками. Цієї ночі було спекотно на майданчику в Торонто, де зійшлися гравці місцевих Репторс і Лейкерс. А форвард "динозаврів" О Джі Анунобі і центровий каліфорнійців Монтрез Харрелл потім були видалені.

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Бійка в матчі Торонто і Лейкерс

Бійка в матчі Торонто і Лейкерс / Фото: Reuters

За 2:24 до кінця стартової чверті в Канаді Анунобі і Денніс Шредер зчепилися під кільцем після того, як Анунобі спробував виконати лей-ап в швидкому відриві. Після жорсткого фолу Шредера Анунобі схопив гравця Лейкерс і борцівським прийомом впустив його на паркет. Харрелл поспішив на допомогу партнеру по команді і грубо відштовхнув Гері Трента. І – понеслося.

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В результаті Анунобі покинув майданчик з двома очками за 10 хвилин, Харрелл не встиг відзначитися результативними діями за проведені на паркеті дві хвилини. А матч закінчився гостьовою перемогою Лейкерс з рахунком 110:101. Команда з Лос-Анджелеса зараз займає п'яте місце в Західній конференції, а Репторс – тільки 11-ті на Сході.

Раніше зірку НБА вигнали з телебачення. Пол Пірс поплатився за трансляцію вечірки з голими дівчатами.

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

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бійка НБА Лос-Анджелес Лейкерс Торонто Репторс
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