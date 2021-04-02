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Цей дідок вас підбадьорить! У 87 років чемпіон НБА відновить кар'єру і вже тренується

2 квітня, 08:55

Олена Павлова Олена Павлова

Білл Расселл здорово повеселив всіх 1-го квітня

Легендарний центровий і 11-кратний чемпіон НБА у складі Бостон Селтікс Білл Расселл володіє відмінним почуттям гумору. 1 квітня він оголосив про те, що відновлює кар'єру і повертається в лігу. У своєму акаунті в Twitter 87-річний Расселл навіть виклав відео свого тренування і жартівливий напис.

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"Минулого тижня команда зв'язалася зі мною і оголосила, що їм потрібен 208-сантиметровий, зараз вже 200-сантиметровий, кращий фахівець з гри в захисті в історії. Прийшов час набрати ігрову форму!" – написав 11-кратний чемпіон НБА і здорово повеселив своїх читачів

Раніше ми писали, що зірка реаліті-шоу Кардашян збирається вийти за гравця НБА, але фанати в гніві.

Ми також повідомляли, що "чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дах.

Дивіться також, як фанати "Лейкерс" святкували чемпіонство в НБА

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters
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1 квітня жарт тренування НБА баскетболіст Бостон Селтікс Білл Расселл
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