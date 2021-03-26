"Чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дах

Легендарний гравець НБА Меджік Джонсон розповів, що зробив щеплення від COVID-19. Причому процедура несподівано пройшла на даху і укол йому робив поліцейський. 61-річний американський захисник вірить, що так може захистити себе і своїх близьких. Раніше ми розбирали, чи знайде Україна вакцину для спортсменів.
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"Сьогодні я отримав першу дозу вакцини Pfizer. Такий радий, що зробив один з останніх кроків, щоб захистити себе і свою сім'ю від COVID-19", – написав Джонсон у Twitter.
Після щеплення 5-кратний чемпіон НБА і володар олімпійського "золота" 1992 року почуває себе добре. Раніше про вакцинацію гравців і співробітників оголосили кілька клубів НБА – "Новий Орлеан", "Атланта" і "Портленд".
Ми також розповідали, що перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом. Баскетболістів попередили про наслідки щеплення.
А от олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020, аби йому не робили укол.
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