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"Чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дах

26 березня, 15:12

Олена Павлова Олена Павлова

Легендарний захисник "Лейкерс" отримав першу дозу з рук поліцейського

Легендарний гравець НБА Меджік Джонсон розповів, що зробив щеплення від COVID-19. Причому процедура несподівано пройшла на даху і укол йому робив поліцейський. 61-річний американський захисник вірить, що так може захистити себе і своїх близьких. Раніше ми розбирали, чи знайде Україна вакцину для спортсменів.

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"Сьогодні я отримав першу дозу вакцини Pfizer. Такий радий, що зробив один з останніх кроків, щоб захистити себе і свою сім'ю від COVID-19", – написав Джонсон у Twitter.

Після щеплення 5-кратний чемпіон НБА і володар олімпійського "золота" 1992 року почуває себе добре. Раніше про вакцинацію гравців і співробітників оголосили кілька клубів НБА – "Новий Орлеан", "Атланта" і "Портленд".

Ми також розповідали, що перший український клуб вакцинувався від COVID-19 всім складом. Баскетболістів попередили про наслідки щеплення.

А от олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020, аби йому не робили укол.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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щеплення вакцинація НБА баскетболіст коронавірус Мэджик Джонсон COVID-19
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