Зірка "реаліті-шоу" Кардашян збирається вийти за зірку НБА, але фанати в гніві

Хлої зійшлася з баскетболістом, від якого народила дитину

Тільки центровий "Бостон Селтікс" Трістан Томпсон і молодша сестра Кім Кардашян, Хлої, заявили про примирення і бажання завести другу дитину, як на дівчину посипалася критика від шанувальників. Під час чергового епізоду шоу "Сімейство Кардашян" Хлої розповіла на всю країну про свої переживання.

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А незабаром на безіменному пальці Хлої з'явилося каблучка, і більшість фанатів дівчини сприйняли це як натяк на близьке весілля з Томпсоном.

"Я і Трістан у всьому розбираємося. Я намагаюся зрозуміти свої почуття, краще розібратися в них. На мене дійсно впливає те, що люди говорять про мої стосунки. Мене постійно засипають думками інших людей і зауваженнями, я не можу зрозуміти власну думку", – сказала Кардашян

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Нагадаємо, що зіркова пара Америки розлучилася в лютому 2019 роки після численних публікацій у ЗМІ з доказами невірності баскетболіста.

Але незважаючи на розставання, Хлої і Трістан залишилися в нормальних стосунках і продовжили разом виховувати спільну доньку Тру, яка народилася у 2018 році. А недавно пара відновила стосунки.

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"Клівленд" вибрав Томпсона під 4-м піком драфта НБА 2011 року. З тих пір центровий безперервно виступав за "Кавальєрс", однак перед стартом нинішнього сезону підписав контракт з "Бостон Селтікс". У 2016 році Томпсон був стартовим центровим чемпіонської команди "Клівленда" на чолі з Леброном Джеймсом, Кайрі Ирвингом і Кевіном Лавом.

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