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Звезда "реалити-шоу" Кардашьян собирается выйти за звезду НБА, но фанаты в гневе

28 марта, 19:44

Елена Павлова Елена Павлова

Хлои сошлась с баскетболистом, от которого родила ребенка

Только центровой "Бостон Селтикс" Тристан Томпсон и младшая сестра Ким Кардашьян, Хлои, заявили о примирении и желании завести второго ребенка, как на девушку посыпалась критика от поклонников. Во время очередного эпизода шоу "Семейство Кардашьян" Хлои рассказала на всю страну о своих переживаниях.

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А вскоре на безымянном пальце Хлои появилось кольцо, и большинство фанатов девушки восприняли это как намек на скорую свадьбу с Томпсоном.

"Я и Тристан во всем разбираемся. Я пытаюсь понять свои чувства, лучше разобраться в них. На меня действительно влияет то, что люди говорят о моих отношениях. Меня постоянно засыпают мнениями других людей и замечаниями, я не могу понять собственное мнение", — сказала Кардашьян

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Напомним, что звездная пара Америки рассталась в феврале 2019 года после многочисленных публикаций в СМИ с доказательствами неверности баскетболиста.

Но несмотря на расставание, Хлои и Тристан остались в нормальных отношениях и продолжили вместе воспитывать совместную дочь Тру, которая родилась в 2018 году. А недавно пара возобновила отношения.

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"Кливленд" выбрал Томпсона под 4-м пиком драфта НБА 2011 года. С тех пор центровой беспрерывно выступал за "Кавальерс", однако перед стартом нынешнего сезона подписал контракт с "Бостон Селтикс". В 2016 году Томпсон был стартовым центровым чемпионской команды "Кливленда" во главе с Леброном Джеймсом, Кайри Ирвингом и Кевином Лавом.

Ранее "вкусная" жена звезды НБА праздновала День влюбленных в больнице.

Мы также сообщали, что горячая фитнесс-тренер бросила бывшую звезду НБА и, говорят, украла пароли от соцсетей.

Видео: Сегодня

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