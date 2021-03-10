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Спокуслива Кардашян заведе другу дитину від зірки НБА

10 березня, 15:19

Олена Павлова Олена Павлова

У Хлої вже є дочка від чемпіона Ліги Томпсона, але вона не може народити сама

Центровий "Бостон Селтікс" Тристан Томпсон і молодша сестра Кім Кардашян, Хлої хочуть завести другу дитину. Однак останнім часом у теледіви і бізнесвумен виникли проблеми зі здоров'ям. Раніше "смачна" дружина зірки НБА святкувала День закоханих в лікарні.

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За словами 36-річної Хлої, вони з Тристаном хотіли завести ще одну дитину, але через пандемію коронавірусу у неї виникли проблеми зі здоров'ям. Тому для поповнення сім'ї найближчим часом Томпсон і Кардашян планують вдатися до послуг сурогатної матері. Хлої заздалегідь зберігала ембріони для процедури.

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Нагадаємо, що зіркова пара Америки розлучилася в лютому 2019 роки після численних публікацій у ЗМІ з доказами невірності баскетболіста.

Але незважаючи на розставання, Хлої і Трістан залишилися в нормальних відносинах і продовжили разом виховувати спільну доньку Тру, яка народилася у 2018 році. А недавно пара відновила відносини.

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"Клівленд" вибрав Томпсона під 4-м піком драфта НБА 2011 року. З тих пір центровий безперервно виступав за "Кавальєрс", однак перед стартом нинішнього сезону підписав контракт з "Бостон Селтікс". У 2016 році Томпсон був стартовим центровим чемпіонської команди "Клівленда" на чолі з Леброном Джеймсом, Кайра Ірвингом і Кевіном Лавом.

Раніше ми писали, що гаряча фітнес-тренер кинула колишню зірку НБАі, кажуть, вкрала паролі від соцмереж.

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діти НБА сурогатне материнство Хлої Кардашьян Бостон Селтікс Тристан Томпсон
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