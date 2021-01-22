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Завоював спадкоємицю Рокфеллера! Статок нової дівчини зірки НБА – 2,7 мільярда

22 січня, 09:55

Олена Павлова Олена Павлова

Енес Кантер провів з Аріаною в Нью-Йорку все міжсезоння

Центровий "Портленда" Енес Кантер, схоже, відхопив собі одну з найбільш завидних наречених планети. Баскетболіст НБА зустрічається з Аріаною Рокфеллер, прапраонукою першого в історії доларового мільярдера Джона Рокфеллера. Раніше українському мільйонерові дали пораду після вигнання з клубу НБА.

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Як повідомляє TMZ, 28-річний Кантер протягом декількох місяців регулярно проводить час з 38-річною Аріаною. Пара познайомилася в соціальних мережах, а більшу частину міжсезоння Енес провів разом із багатою спадкоємицею в Нью-Йорку. Після старту нового сезону НБА Кантер і Рокфеллер вже багато разів були помічені разом у Портленді.

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Зазначається, що у Кантера і Рокфеллер багато спільних інтересів. Обидва захоплені проблемою захисту прав тварин, що й допомогло їм швидко зійтися. Нещодавно баскетболіст навіть зізнавався, що переходить на веганські дієту. Однак поки пара не оголошувала про свої стосунки офіційно.

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Рокфеллер з 2010 року була одружена з бізнесменом Меттью Бакліним, але подала на розлучення в квітні 2019-го. Аріана – модельєр, випускає свою лінію одягу, також захоплюється конкуром і спонсорує благодійні організації щодо захисту прав коней. Статок спадкоємиці клану Рокфеллерів оцінюється в 2,7 мільярда доларів.

Кантер, за чутками, в минулому році перебував у стосунках із рестлершею WWE Даною Брук.

Раніше з'явилося перше фото українського велетня з НБА і його спекотної дівчини.

Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram
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НБА баскетболіст спадкоємець Рокфеллер Портленд Трэйл Блэйзерс
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