Порізалась пляшкою в День закоханих: "смачна" дружина зірки НБА святкувала в лікарні

Дружина Стефена Каррі відірвалася від фільму і загриміла в невідкладну допомогу

Днями ми розповідали, що зірка кулінарних шоу Аєша Каррі розкручує бренд голим фото. Але іноді похід на кухню для дружини 3-кратного чемпіона НБА Стефена Каррі закінчується лікарнею. 14 лютого, у День святого Валентина, друга половинка розігравача "Голден-Стейт Ворріорс" потрапила до відділення невідкладної допомоги.

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Аеша Каррі / Фото: Instagram

Актриса розповіла, що травмувала руку пляшкою шампанського. Та так, що довелося накладати шви. А на підтвердження вона показала свою забинтовану кисть і поскаржилася:

"Дивилися весь день фільми, а потім мені довелося накласти шви. Порізалась пляшкою шампанського. Зате тепер ми знову дивимося фільми. Аєша – 0, пляшка шампанського – 1".

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Аеша також телеведуча кулінарних шоу і автор куховарських книг. Після гостьових ролей у декількох телешоу і фільмах вона почала вести власне шоу Ayesha's Homemade на Food Network. І при цьому всьому встигає виховувати трьох дітей.

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