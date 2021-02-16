Русский
$ 27,97
33,93
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Порізалась пляшкою в День закоханих: "смачна" дружина зірки НБА святкувала в лікарні

16 лютого, 16:43

Олена Павлова Олена Павлова

Дружина Стефена Каррі відірвалася від фільму і загриміла в невідкладну допомогу

Днями ми розповідали, що зірка кулінарних шоу Аєша Каррі розкручує бренд голим фото. Але іноді похід на кухню для дружини 3-кратного чемпіона НБА Стефена Каррі закінчується лікарнею. 14 лютого, у День святого Валентина, друга половинка розігравача "Голден-Стейт Ворріорс" потрапила до відділення невідкладної допомоги.

Реклама

Аеша Каррі

Аеша Каррі / Фото: Instagram

Актриса розповіла, що травмувала руку пляшкою шампанського. Та так, що довелося накладати шви. А на підтвердження вона показала свою забинтовану кисть і поскаржилася:

"Дивилися весь день фільми, а потім мені довелося накласти шви. Порізалась пляшкою шампанського. Зате тепер ми знову дивимося фільми. Аєша – 0, пляшка шампанського – 1".

Реклама

Аеша також телеведуча кулінарних шоу і автор куховарських книг. Після гостьових ролей у декількох телешоу і фільмах вона почала вести власне шоу Ayesha's Homemade на Food Network. І при цьому всьому встигає виховувати трьох дітей.

Читайте також: "Стули пельку, сучко": дружину мільярдера вигнали з матчу НБА після суперечки з Леброном (відео)

Реклама

Реклама

Раніше ми писали, що королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фото.

Ентоні Девіс забиває вирішальний штрафний у Матчі всіх зірок-2020

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дружина День закоханих день св.валентина швидка допомога поріз НБА Голден Стейт Стефен Каррі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фото
Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фотоБаскетбол
"Я вже достатньо солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на всеБаскетбол
Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболу
Збірна України 20 лютого зіграє проти чемпіона Європи з баскетболуБаскетбол
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-Анджелесі
Чому розбився Кобі Браянт: названо причини аварії вертольота в Лос-АнджелесіБаскетбол
Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій бренд
Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій брендБаскетбол
"Барселона" розгромила "Реал", українець узяв Кубок ІспаніїБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти