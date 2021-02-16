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Порезалась бутылкой в День влюбленных: "вкусная" жена звезды НБА праздновала в больнице

16 февраля, 16:43

Елена Павлова Елена Павлова

Жена Стефена Карри оторвалась от фильма и загремела в неотложку

На днях мы рассказывали, что звезда кулинарных шоу Аеша Карри раскручивает бренд голым фото. Но иногда поход на кухню для жены 3-кратного чемпиона НБА Стефена Карри заканчивается больницей. 14 февраля, в День святого Валентина, вторая половинка разыгрывающего "Голден-Стэйт Уорриорз" угодила в отделение неотложной помощи.

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Аеша Карри

Аеша Карри / Фото: Instagram

Актриса и телеведущая рассказала, что травмировала руку бутылкой шампанского. Да так, что пришлось накладывать швы. А в подтверждение она показала свою забинтованную кисть и пожаловалась:

"Смотрели весь день фильмы, а затем мне пришлось наложить швы. Порезалась бутылкой шампанского. Но зато теперь мы снова смотрим фильмы. Аеша — 0, Бутылка шампанского — 1".

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Аеша – также телеведущая кулинарных шоу и автор поваренных книг. После гостевых ролей в нескольких телешоу и фильмах она начала вести собственное шоу Ayesha's Homemade на Food Network. И при этом всем успевает растить троих детей.

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