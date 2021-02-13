Голое фото звезды кулинарных шоу: жена чемпиона НБА раскручивает свой бренд

Умеет заинтриговать своих подписчиков американская актриса и телеведущая, жена 3-кратного чемпиона НБА и двукратного чемпиона мира Стефена Карри – Аеша Карри. Звезда ТВ выложила фото с откровенной съемки, которую пообещала опубликовать позже. Напомним, что в прошлом сезоне самому дорогому баскетболисту мира сломали руку.

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Аеша снялась обнаженной для рекламы собственного проекта Sweet July. Жена Стефа запустила линейку натуральных средств для оздоровления и ухода за кожей. Также под Sweet July девушка открыла магазин и выпустила журнал. Аеша сообщила, что "обнаженное" фото для обложки журнала выберет баскетболист "Голден Стейт".

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Аеша – также телеведущая кулинарных шоу и автор поваренных книг. После гостевых ролей в нескольких телешоу и фильмах она начала вести собственное шоу Ayesha's Homemade на Food Network. И при этом всем успевает растить троих детей.

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Мы также писали, что королева красоты родила дочь капитану сборной Украины и показала первое фото.

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