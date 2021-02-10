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Королева красоты родила дочь капитану сборной Украины и показала первое фото

10 февраля, 09:46

Елена Павлова Елена Павлова

У Вячеслава Кравцова и Элины Руденко это первый ребенок

8 февраля капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов впервые стал папой. Его жена Элина подарила бывшему игроку НБА дочку Мелиссу. Ранее мы знакомили вас с Элиной Руденко – сногсшибательной "вице-мисс Украина", завладевшей сердцем капитана.

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Напомним, что эффектная избранница баскетболиста не кто-нибудь, а "мисс Тернополь" и "вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко. 23-летняя модель известна далеко за пределами Украины.

Также девушку можно увидеть в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill. Съемки проходили в Турции, а Элине досталась роль возлюбленной главного героя.

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В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов сделал своей любимой романтическое предложение руки и сердца. В конце 2019 года Слава и Элина расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где выступал по контракту за местный клуб. Однако в сентябре капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Днепра.

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папа жена родила БК Днепр баскетболист Вячеслав Кравцов сборная Украины по баскетболу
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