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"Закрой рот, сучка": жену миллиардера выгнали с матча НБА после перепалки с Леброном (видео)

2 февраля, 10:48

Елена Павлова Елена Павлова

Она вступилась за мужа и угрожала расправой звезде "Лейкерс"

Громким скандалом закончился игровой день в НБА. За 8 минут до конца матча "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Атланты Хоукс" (107:99) на "Стэйт Фарм Арена" арбитру пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками "ястребов", сидевшими в первом ряду. Дело дошло до того, что арбитры были вынуждены вызвать службу безопасности.

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Все началось с того, что один из болельщиков что-то выкрикивал в адрес Леброна. Баскетболист ответил, после чего жена фаната поднялась со своего места и начала что-то высказывать лучшему спортсмену прошлого года. В итоге разгневанных зрителей пришлось вывести из зала.

Болельщица "Атланты" Джулиана Карлос, которую вывели из зала, рассказала в сторис Instagram свою версию событий:

"Леброн Джеймс посмотрел на моего мужа во время игры и что-то сказал ему. Я встала и сказала: "Не разговаривай с моим мужем. Еще раз заговоришь с моим мужем, я тебя урою". Он сказал: "Закрой свой рот, сучка". Я ответила: "Это ты закрой свой рот, сучка".

Комментируя инцидент, Джеймс сказал: "Не думаю, что болельщиков надо было выводить". А потом в своем Twitter Леброн назвал изгнанную из зала болельщицу "Карен из первого ряда" и посмеялся, что она "была в ярости". Кстати, муж Джулианы – миллиардер из Атланты Крис Карлос. А 25-летняя пострадавшая очень активна в Instagram.

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Ранее мы писали, что 16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена.

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram
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болельщики НБА Леброн Джеймс конфликт Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хокс
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