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16-летнего сына Леброна Джеймса заподозрили в романе с экс-женой Пиппена. Вы бы тоже ей написали

29 декабря, 23:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бронни утверждает, что хотел привнести вкус в фото, а сама Ларса пригрозила судом

Издание Black Sports Online сообщило, что бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена Ларса Пиппен закрутила роман с 16-летним сыном звезды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса Бронни. Поводом стал смайлик, который парень оставил в комментарии на странице Ларсы в соцсетях.

Такая новость привела в ярость Лебона и его супругу Саванну. Баскетболист уже пригрозил обратиться в суд, если подобные слухи будут распространяться. Стоит отметить, что ранее слухи опроверг сам Джеймс-младший. "Я просто привнес "вкус" в фотографию матери одного из моих лучших друзей. Вы как дети", – оправдывался Бронни.

Также не стала молчать Ларса, которая на 30 лет старше своего предполагаемого "любовника". Девушка написала: "Я подам на вас в суд, ублюдки, за то, что вы писали отвратительные вещи. Друзья моих детей не могут комментировать мои фотографии, чтобы кто-то не написал какое-то странное дерьмо..."

Интересно, что Ларса сейчас встречается с игроком "Миннесота Тимбервулвз" Маликом Бисли, которому 24 года.

Яркие фото Ларсы Пиппен в Instagram:

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баскетбол Леброн Джеймс WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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