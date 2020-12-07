Звезда Города Ангелов в рекордный третий раз стал спортсменом года у Sports Illustrated

"Король" НБА Леброн Джеймс в этом году привел "Лейкерс" к титулу

Звезда НБА Леброн Джеймс в рекордный третий раз назван спортсменом года по версии американского спортивного издания Sports Illustrated. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" стал первым спортсменом, получившим эту награду в третий раз. А на прошлой неделе Джеймс согласовал новый контракт с "Лейкерс" на 85,7 млн долларов за два года.

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Напомним, что баскетболист уже признавался спортсменом года в 2012 и 2016 годах. В прошедшем сезоне форвард в четвертый раз стал чемпионом НБА с "Лейкерс". Ранее Джеймс побеждал с "Майами" (2012, 2013) и "Кливлендом" (2016). Осенью 2020-го после победного поединка против "Майами Хит" Леброн курил сигару на полу раздевалки и говорил с мамой.

На протяжении минувшего чемпионата 35-летний Джеймс набирал 25,3 очка, делал 10,2 передачи и 7,8 подбора в среднем за матч. Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс – старший сын Леброна.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс / Фото: Instagram

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Ранее мы сообщали, что за океаном уже 48 игроков с коронавирусом, но НБА собралась стартовать. Лига собирается начать сезон-2020/2021 уже 22 декабря и проверяет состояние здоровья баскетболистов.

Смотрите, как танцует Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

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