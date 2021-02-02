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"Закрий рот, сучка": дружину мільярдера вигнали з матчу НБА після перепалки з Леброном (відео)

2 лютого, 10:48

Олена Павлова Олена Павлова

Вона заступилася за чоловіка і погрожувала розправою зірці "Лейкерс"

Гучним скандалом закінчився ігровий день в НБА. За 8 хвилин до кінця матчу "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Атланти Хоукс" (107:99) на "Стейт Фарм Арена" арбітру довелося зупинити гру через конфлікт Леброна Джеймса з уболівальниками "яструбів", які сиділи в першому ряду. Справа дійшла до того, що арбітри були змушені викликати службу безпеки.

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Все почалося з того, що один з уболівальників щось вигукував на адресу Леброна. Баскетболіст відповів, після чого дружина фаната піднялася зі свого місця і почала щось висловлювати найкращому спортсмену минулого року. В результаті розгніваних глядачів довелося вивести із залу.

Вболівальниця "Атланти" Джуліана Карлос, яку вивели із залу, розповіла в Сторіс Instagram свою версію подій:

"Леброн Джеймс подивився на мого чоловіка під час гри і щось сказав йому. Я встала і сказала: "Не розмовляй з моїм чоловіком. Ще раз заговориш з моїм чоловіком, я тебе урою". Він сказав: "Закрий свій рот, сучка". Я відповіла: "Це ти закрий свій рот, сучка".

Коментуючи інцидент, Джеймс сказав: "Не думаю, що уболівальників треба було виводити". А потім в своєму Twitter Леброн назвав вигнану із залу вболівальницю "Карен з першого ряду" і посміявся, що вона "була в люті". До речі, чоловік Джуліани – мільярдер з Атланти Кріс Карлос. А 25-річна потерпіла дуже активна в Instagram.

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Раніше ми писали, що 16-річного сина Леброна Джеймса запідозрили в романі з екс-дружиною Піппена.

Кумедне відео зі сторінки Леброна Джеймса в Instagram Відео: Instagram
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вболівальники НБА Леброн Джеймс конфлікт Лос-Анджелес Лейкерс Атланта Хокс
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