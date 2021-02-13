Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій бренд

Вміє зацікавити своїх підписників американська актриса і телеведуча, дружина 3-разового чемпіона НБА і дворазового чемпіона світу Стефена Каррі – Аєша Каррі. Зірка ТБ виклала фото з відвертої зйомки, яку пообіцяла опублікувати пізніше. Нагадаємо, що в минулому сезоні найдорожчому баскетболістові світу зламали руку.
Аєша знялася оголеною для реклами власного проєкту Sweet July. Дружина Стефа запустила лінійку натуральних засобів для оздоровлення та догляду за шкірою. Також під Sweet July дівчина відкрила магазин і випустила журнал. Аєша повідомила, що "оголене" фото для обкладинки журналу вибере баскетболіст "Голден Стейт".
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Аєша – також телеведуча кулінарних шоу і автор куховарських книг. Після гостьових ролей в декількох телешоу і фільмах вона почала вести власне шоу Ayesha's Homemade на Food Network. І при цьому всьому встигає виховувати трьох дітей.
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