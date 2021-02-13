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Голе фото зірки кулінарних шоу: дружина чемпіона НБА розкручує свій бренд

13 лютого, 19:31

Олена Павлова Олена Павлова

А Стефен Каррі вибере найкращий знімок дружини для обкладинки журналу

Вміє зацікавити своїх підписників американська актриса і телеведуча, дружина 3-разового чемпіона НБА і дворазового чемпіона світу Стефена Каррі – Аєша Каррі. Зірка ТБ виклала фото з відвертої зйомки, яку пообіцяла опублікувати пізніше. Нагадаємо, що в минулому сезоні найдорожчому баскетболістові світу зламали руку.

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Аєша знялася оголеною для реклами власного проєкту Sweet July. Дружина Стефа запустила лінійку натуральних засобів для оздоровлення та догляду за шкірою. Також під Sweet July дівчина відкрила магазин і випустила журнал. Аєша повідомила, що "оголене" фото для обкладинки журналу вибере баскетболіст "Голден Стейт".

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Аєша – також телеведуча кулінарних шоу і автор куховарських книг. Після гостьових ролей в декількох телешоу і фільмах вона почала вести власне шоу Ayesha's Homemade на Food Network. І при цьому всьому встигає виховувати трьох дітей.

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дружина актриса телеведуча НБА Голден Стейт Стефен Каррі
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