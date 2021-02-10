Королева краси народила дочку капітану збірної України і показала перше фото

У В'ячеслава Кравцова і Еліни Руденко це перша дитина

8 лютого капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов вперше став татом. Його дружина Еліна подарувала колишньому гравцеві НБА дочку Мелісу. Раніше ми знайомили вас з Еліною Руденко – приголомшливою "віцеміс Україна", що заволоділа серцем капітана.

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Нагадаємо, що ефектна обраниця баскетболіста не абихто, а "міс Тернопіль" і "віцеміс Україна-2015" Еліна Руденко. 23-річна модель відома далеко за межами України.

Також дівчину можна побачити в кліпі відомого швейцарського співака Pablo Ill. Знімали в Туреччині, а Еліні дісталася роль коханої головного героя.

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У вересні 2019 року В'ячеслав Кравцов зробив своїй коханій романтичну пропозицію руки і серця. В кінці 2019 року Слава та Еліна розписалися, після чого баскетболіст вирушив до Японії, де виступав за контрактом за місцевий клуб. Однак у вересні капітан збірної України підписав контракт з клубом з Дніпра.

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