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Гаряча фітнес-тренерка кинула колишню зірку НБА і, кажуть, вкрала паролі від соцмереж

3 січня, 15:18

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній партнер Кобі Брайанта ніяк не впорається з наркотичною та алкогольною залежністю

Колишня зірка НБА Ламар Одом заявив, що з кінцями розлучився зі своєю нареченою Сабріною Парр, і звинуватив дівчину у крадіжці паролів від його акаунтів у соцмережах. Пара вже розлучалася буквально в листопаді через проблеми Одома, який ніяк не впорається з наркотичною та алкогольною залежністю. Але незабаром помирилася і відсвяткувала це подорожжю.

"На жаль, мої акаунти зараз знаходяться в руках моєї колишньої. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відновити мої паролі і повернути мені доступ до соцмереж. Якщо ви знаєте когось, хто міг би зробити це для мене, зв'яжіться з моїми менеджерами", – наводить слова Одома Fadeaway World.

Сабріна Парр, яка є знаменитою фітнес-тренеркою і матір'ю-одиначкою, вже встигла відреагувати на заяву колишнього нареченого:

"Звинувачення Ламара мене розчарували. Так, ми з ним вже не разом, розлад у нас стався давно. Я віддаю перевагу мовчати про ситуацію і пропоную йому чинити так само. Ми обидва знаємо правду, і я вас запевняю, що з його боку звучать брехливі звинувачення", – заявила Парр.

Нагадаємо, що Ламар Одом виступав у НБА з 1999 по 2013 рік, двічі ставав чемпіоном разом з "Лос-Анджелес Лейкерс" в одній команді з Кобі Брайантом – у 2009 і 2010 роках. У сезоні-2010/2011 Ламар був визнаний кращим гравцем ліги.

Раніше ми писали, що вперше в історії НБА в ролі тренера виступила жінка.

Дивіться, як фанати "Лейкерс" святкували чемпіонство в НБА

Фанати "Лейкерс" святкують чемпіонство у Лос-Анджелесі Відео: Reuters

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