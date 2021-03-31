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Криваві плями на кабіні пілотів: літак клубу НБА здійснив аварійну посадку

31 березня, 10:24

Олена Павлова Олена Павлова

Повітряне судно Джаз зіткнулося з птахами

Літак клубу НБА Юти Джаз, який вилетів у вівторок в Мемфіс на матч регулярного чемпіонату проти місцевих Гріззліс, був змушений здійснити аварійну посадку в Солт-Лейк-Сіті. Повітряне судно несподіваного зіткнулося з птахами незабаром після зльоту.

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"Коли літак злітав, він потрапиву зграю птахів. Лівий двигун вимкнувся, пілот оголосив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Солт-Лейк-Сіті. Літак приземлився без пригод і зміг вирулити", – передає Fox 13 заяву авіакомпанії Delta.

При ретельному огляді літака в аеропорту були виявлені видимі пошкодження турбіни лівого двигуна і плями крові птахів на нижній частині кабіни.

Гравці Юти Джаз досить спокійно відреагували на подію. "Який прекрасний день!" – написав центровий команди Руді Гобер у Twitter.

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Раніше ми також розповідали, як авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів: літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати.

Сни Сергія Кривцова в літаку

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літак птахи НБА аварійна посадка Юта Джаз Мемфіс Грізліс
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