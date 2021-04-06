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Голі дівчата в прямому ефірі! Зірку НБА вигнали з телебачення

6 квітня, 12:33

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Пол Пірс поплатився за трансляцію вечірки

Телеканал ESPN припинив співпрацю з аналітиком НБА і легендою Бостон Селтікс Полом Пірсом. Баскетболіст в соцмережах показав, як розважається з дівчатами.

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43-річний Пірс вийшов у прямий ефір в Instagram в п'ятницю ввечері. У кімнаті, звідки велася трансляція, були жінки в нижній білизні, які робили масаж і танцювали тверк на підлозі. Пірс і його друзі грали в покер, курили і пили. Відео викликало великий резонанс в соціальних мережах і ESPN звільнив експерта.

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У 2008 році Пірс у складі Бостона став чемпіоном НБА, 10 разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА і є другим за результативністю гравцем в історії Селтікс. Пірс працював на ESPN відтоді, як завершив кар'єру в 2017 році і був одним з основних учасників програм каналу, присвячених баскетболу.

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НБА баскетболіст

Джерело: sport24.ru

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