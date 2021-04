Голі дівчата в прямому ефірі! Зірку НБА вигнали з телебачення

Телеканал ESPN припинив співпрацю з аналітиком НБА і легендою Бостон Селтікс Полом Пірсом. Баскетболіст в соцмережах показав, як розважається з дівчатами.

43-річний Пірс вийшов у прямий ефір в Instagram в п'ятницю ввечері. У кімнаті, звідки велася трансляція, були жінки в нижній білизні, які робили масаж і танцювали тверк на підлозі. Пірс і його друзі грали в покер, курили і пили. Відео викликало великий резонанс в соціальних мережах і ESPN звільнив експерта.

Paul Pierce out of his damn mind on IG Live pic.twitter.com/AhGXnM6l2m