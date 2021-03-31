В ход пошли палки: в России лыжники подрались после финиша

Дракой завершился командный спринт чемпионата России по лыжным гонкам. Два спортсмена повздорили после финиша полуфинальной гонки.

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Владислав Афанасьев и Антон Быков, устроившие стычку после финиша полуфинальной гонки в рамках мужского командного спринта на чемпионате России, заработали для своих команд дисквалификации.

Сразу после гонки Антон Быков, представляющий команду Татарстана, стал кричать на Афанасьева, выступающего за Удмуртию, а потом ударил того ногой. Афанасьев ответил сопернику, ударив его палкой в ответ. Стычка и нецензурная брань лыжников попала в телетрансляцию. Что стало причиной конфликта пока неизвестно. Но спортсменов уже выгнали с чемпионата.

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