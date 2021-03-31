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Соцсети потешаются над Россией. Более дурного гола вы еще не видели

31 марта, 00:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Защитники держали друг друга, вместо того, чтобы бороться с соперником

В третьем туре отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России в гостях проиграла Словакии – 1:2. После игры защитников российской команды Георгия Джикию и Марио Фернандеса высмеяли в соцсетях.

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Словаки открыли счет после подачи с углового, Милан Шкриньяр остался без опеки и ударом головой отправил мяч в ворота. В это время Джикия и Фернандес не боролись с соперниками, а держали друг друга.

Естественно, что действия Фернандеса и Джикии тут же высмеяли в Twitter.

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сборная России ЧМ-2022 сборная Словакии
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