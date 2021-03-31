Соцсети потешаются над Россией. Более дурного гола вы еще не видели

В третьем туре отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России в гостях проиграла Словакии – 1:2. После игры защитников российской команды Георгия Джикию и Марио Фернандеса высмеяли в соцсетях.
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Словаки открыли счет после подачи с углового, Милан Шкриньяр остался без опеки и ударом головой отправил мяч в ворота. В это время Джикия и Фернандес не боролись с соперниками, а держали друг друга.
??!! #pic.twitter.com/oov2dFwgFY— (@boyarskiy17) March 30, 2021
Естественно, что действия Фернандеса и Джикии тут же высмеяли в Twitter.
March 30, 2021
March 30, 2021
March 30, 2021
-, , . pic.twitter.com/wciXbqAWVf— (@azkadroff) March 30, 2021
, .#pic.twitter.com/AIRkKPasxf— Daria (@CherryKami) March 30, 2021
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