Футболист Колоса выбил зуб тренеру в раздевалке

Футболист Колоса из Ковалевки в раздевалке выбил зуб тренеру команды. Драка произошла два года назад, но президент клуба Андрей Засуха рассказал о ней только сейчас.

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"Два года назад один из моих футболистов, ныне играющих в Колосе, в раздевалке выбил зуб своему куму. Что-то они сцепились, подрались на сборах после тренировки. Звонит мне Руслан Костышин (главный тренер), мол, такого не может быть, все, пока, разрываем с игроком контракт".

Колос / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"Мы забираем этого футболиста со сборов, он приезжает, а я сажусь с ним разговаривать. Приезжает команда, тот, которому он выбил зуб, тренер. Мы все сели и поговорили: "Извините меня, мужики, не сдержался. Больше так не буду. Вижу, что есть проблема, но я буду идеален". Хорошо".

"Об этом не знали журналисты, не знали десятки тысяч людей. Человек и сейчас играет в Колосе, у него все нормально. Я с ним в третий раз переподписываю контракт. Все же спокойно. Все мы люди, я сам не святой. И тренер у меня не святой, и футболисты. Мы все нормальные, адекватные люди".

Реклама Евгений Селезнев / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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После этого Засуха провел параллели со свежей скандальной ситуацией с Евгением Селезневым. "После того как Женя это все раздул, точка невозврата уже точно пройдена", – заявил в интервью Вацко Live президент Колоса, дав понять, что этого нападающего в его команде уже не будет.

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