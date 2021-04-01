Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не видели

Койоты в этом матче были разбиты по всем статьям

Матч регулярного чемпионата НХЛ между Колорадо Эвеланш и Аризоной Койотс получился зрелищным не только благодаря большому количеству голов, но массовой драке. При этом Колорадо разгромил Аризону со счетом 9:3. Ранее после жуткой смерти в России вратарь словил шайбу лицом.

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Нэтан Маккиннон в падении борется за шайбу в матче Колорадо – Аризона / Фото: Reuters

За несколько минут до конца матча нападающий Колорадо Натан Маккиннон провел силовой прием на хоккеисте соперников Коноре Гарланде, что привело к потасовке между хоккеистами на льду. В борьбе Гарланд лишился своего шлема, который подобрал Маккиннон и бросил оппоненту в лицо. Тем временем рядом вспыхнула еще одна драка.

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За подобное неспортивное поведение НХЛ решила оштрафовать Нэтана Маккиннона на 5 000 долларов. Это максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением НХЛ.

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