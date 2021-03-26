После жуткой смерти в России вратарь словил шайбу лицом! Она намертво застряла в маске

Голкипер НХЛ не дал "блюзменам" огорчить свою команду, но матч остановили

Курьезный эпизод произошел в США во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Миннесотой Уайлд" и "Сент-Луис Блюз". Встреча на стадионе "Эксел Энерджи-центр" завершилась победой "Миннесоты" 2:0, а вратарь северян ловил шайбу даже лицом. Ранее из-за "гребаного удаления" НХЛ потряс мощнейший скандал.

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Вратарь "Миннесоты Уайлд" Кэм Тальбо / Фото: Reuters

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На 34-й минуте встречи американский защитник "Сент-Луиса" Джастин Фолк нанес бросок по воротам и мог сравнять счет в матче, однако голкипер "Миннесоты" Кэм Тальбо совершил сейв, подставив под удар лицо. Шайба попала в хоккейный шлем голкипера и застряла там. Арбитру пришлось даже прервать матч – настолько крепко она засела в маске.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. А ранее в России игрок "Динамо" умер в реанимации, словив шайбу головой.

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