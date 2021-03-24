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Из-за "гребаного удаления" НХЛ потряс мощнейший скандал

24 марта, 17:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Арбитра матча дисквалифицировали пожизненно

Национальную хоккейную лигу потряс один из самых громких скандалов в истории. Случилось это во время матча "Нэшвилл" – "Детройт".

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На 25-й минуте встречи главные арбитры Келли Сазерлэнд и Тим Пил зафиксировали нарушение со стороны форварда "Нэшвилла" Виктора Арвидссона и отправили шведского нападающего в бокс для штрафников. Через несколько минут в трансляцию попала реплика одного из судей: "Там особо ничего не было, но я хотел пораньше дать "Нэшвиллу" это гребаное удаление".

НХЛ отреагировала молниеносно. Арбитр Тим Пил пожизненно отстранен от обслуживания матчей лиги.

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"Нет ничего важнее обеспечения честности матчей. Поведение Тима Пила прямо противоречит соблюдению этого краеугольного принципа, которого мы требуем от наших официальных лиц и которого наши болельщики, игроки, тренеры и все, кто связан с нашей игрой, ожидают и заслуживают. Его комментарии не имеют оправдания, независимо от контекста или его намерений", – гласит заявление НХЛ.

Тим Пил проработал 21 год в НХЛ, обслужив 1361 матч в регулярных чемпионатах и 90 встреч в плей-офф.

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хоккей НХЛ Детройт Ред Уингз Нэшвилл Предаторз

Источник: Championat.ru

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