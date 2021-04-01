Розбив обличчя шоломом і заплатив 5000 доларів штрафу. Такої бійки в НХЛ ще не бачили

Койоти в цьому матчі були розбиті по всіх статтях

Матч регулярного чемпіонату НХЛ між Колорадо Евеланш і Аризоною Койотс вийшов видовищним не тільки завдяки великій кількості голів, але і масовій бійці. При цьому Колорадо розгромив Арізону з рахунком 9:3. Раніше після страшної смерті в Росії воротар зловив шайбу обличчям.

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Нетан Маккіннон в падінні бореться за шайбу в матчі Колорадо – Арізона / Фото: Reuters

За кілька хвилин до кінця матчу нападник Колорадо Нетан Маккіннон провів силовий прийом на хокеїсті суперників Конорі Гарланді, що призвело до бійки між хокеїстами на льоду. У боротьбі Гарланд втратив свій шолом, який підібрав Маккіннон і кинув опонентові в обличчя. Тим часом поряд спалахнула ще одна бійка.

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За подібну неспортивну поведінку НХЛ вирішила оштрафувати Нетана Маккиннона на 5 000 доларів. Це максимальна сума, передбачена колективною угодою НХЛ.

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