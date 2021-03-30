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Ты че делаешь?! Видео массовой драки на любительском турнире по футболу

30 марта, 11:43

Олег Люлька Олег Люлька

Вратарь пошел на вратаря, но этим дело не ограничилось

В Москве на любительском футбольном турнире Urban League произошла драка. Инцидент случился в матче полуфинала "Золотого плей-офф" между командами FC World Class и "На футболе".

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На 56-й минуте встречи, при счете 6:3 в пользу FC World Class, игрок проигрывавшей команды "На футболе" Арби Дудаев сначала ударил футболиста FC World Class Александра Антонова, а затем тренера и игрока соперников Илью Мадилова.

Вратарь команды "На футболе" Радик Клоян, в свою очередь, набросился на голкипера FC World Class Дмитрия Шевченко. Все это сопровождалось криками "Ты че делаешь?!" и нецензурной бранью.

Драка футболистов в России Видео: Mash

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Как сообщает телеграм-канал Mash, по итогам потасовки Дудаеву показали красную карточку и выписали бессрочную дисквалификацию. Клояна отстранили на пять матчей турнира.

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Ранее мы писали, что в России турнир по дзюдо превратился в массовую драку. Конфликт организовали то ли болельщики, то ли сами спортсмены.

Также мы рассказывали, что 10-летние хоккеисты устроили массовую драку в Оренбургской области.

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драка футболисты чемпионат России
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