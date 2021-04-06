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Футболіст Колоса вибив зуб тренеру в роздягальні

6 квітня, 12:24

Олег Люлька Олег Люлька

Гравцеві-боксеру пробачили його витівку – він продовжує грати в команді

Футболіст Колоса з Ковалівки в роздягальні вибив зуб тренеру команди. Бійка сталася два роки тому, але президент клубу Андрій Засуха розповів про неї тільки зараз.

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"Два роки тому один з моїх футболістів, що и нині грає в Колосі, в роздягальні вибив зуб своєму куму. Чомусь вони зчепилися, побилися на зборах після тренування. Телефонує мені Руслан Костишин (головний тренер), мовляв, такого не може бути, годі, розриваємо з гравцем контракт".

Колос

Колос / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

"Ми забираємо цього футболіста зі зборів, він приїжджає, а я сідаю з ним розмовляти. Приїздить команда, той, кому він вибив зуба, тренер. Ми всі сіли і поговорили: "Вибачте мене, мужики, не стримався. Більше так не буду. Бачу, що є проблема, але я буду ідеальним". Гаразд".

"Про це не знали журналісти, не знали десятки тисяч людей. Людина і зараз грає в Колосі, у нього все гаразд. Я з ним втретє переуклав контракт. І все спокійно. Всі ми люди, я сам не святий. І тренер у мене не святий, і футболісти. Ми всі нормальні, адекватні люди".

Євген Селезньов
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Євген Селезньов / Фото: YouTube-канал Бомбардир

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Після цього Засуха провів паралелі зі свіжою скандальною ситуацією з Євгеном Селезньовим. "Після того як Женя це все роздув, точка неповернення вже точно пройдена", – заявив в інтерв'ю Вацко Live президент Колоса, давши зрозуміти, що цього нападника в його команді вже не буде.

Дивіться, як Колос грав з Минаєм Мілевського

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