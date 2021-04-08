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Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення Баюл

8 квітня, 07:50

Олег Люлька Олег Люлька

Дизайнер сукні Загітової так і не зважилася заявити, що не крала її в українки

Ольга Рябенко, дизайнер костюма, в якому російська фігуристка Аліна Загітова виступала в довільній програмі на Олімпійських іграх 2018 року і завоювала золоту медаль, непереконливо відреагувала на звинувачення в плагіаті з боку Оксани Баюл – першої олімпійської чемпіонки незалежної України, героїні Лілліхамера-1994.

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Рябенко так і не зважилася спростувати слова Баюл про крадіжку росіянами фасону її сукні, закликавши публіку самостійно вирішувати, хто правий.

"Навіщо про це взагалі говорити? Нехай кожен сам дивиться і робить висновки, які захоче. Це не варто обговорень. Чи не прикро мені бачити звинувачення в плагіаті? А мені що, мене це взагалі не цікавить", – наводить слова Рябенко Sport24

Раніше Баюл звинуватила росіян, що фасон сукні Загітової скопійований з її костюма 1995 року. "Плагіат якийсь з костюмом вийшов знову", – написала у себе в Instagram українка і додала фото для порівняння.

Це вже не перші розбірки знаменитої українки, яка живе в Лас-Вегасі, з РФ. Напередодні Баюл розкритикувала російське шоу "Чемпіони на льоду".

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А до цього був ще один скандал. Російська журналістка Ема Гаджієва в інтерв'ю заявила: "Постійно перемагає той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", – маючи на увазі також успіх Баюл на Олімпіаді-1994.

У відповідь Баюл жорстко поставила на місце росіянку, застосувавши до неї слово "смітник". "Яким це другим номером я приїхала на Олімпійські ігри? Чемпіон світу – це не другий номер, а перший", – парирувала українка, нагадавши про "золото" ЧС-1993, яке передувало олімпійському Лілліхамеру-1994.

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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Росія сукня плагіат фігурне катання Оксана Баюл Аліна Загітова
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