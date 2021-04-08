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Таки плагиат? Россия трусливо ответила на обвинения Баюл

8 апреля, 07:50

Олег Люлька Олег Люлька

Дизайнер платья Загитовой так и не решилась заявить, что не крала его у украинки

Ольга Рябенко, дизайнер костюма, в котором российская фигуристка Алина Загитова выступала в произвольной программе на Олимпийских играх 2018 года и в итоге завоевала золотую медаль, неубедительно отреагировала на обвинения в плагиате со стороны Оксаны Баюл – первой олимпийской чемпионки независимой Украины, героини Лиллехаммера-1994.

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Рябенко так и не решилась опровергнуть слова Баюл о краже россиянами фасона ее платья, призвав публику самостоятельно решать, кто прав.

"Зачем об этом вообще говорить? Пусть каждый сам смотрит и делает выводы, которые захочет. Это не стоит обсуждений. Не обидно ли мне видеть обвинения в плагиате? А мне-то что, меня это вообще никак не интересует", – приводит слова Рябенко Sport24

Ранее Баюл обвинила россиян, что фасон платья Загитовой скопирован с ее костюма 1995 года. "Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова", – написала у себя в Instagram украинка и добавила фото для сравнения.

Это уже не первые разборки знаменитой украинки, проживающей в Лас-Вегасе, с РФ. Накануне Баюл раскритиковала российское шоу "Чемпионы на льду".

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А до этого был еще один скандал. Российская журналистка Эмма Гаджиева в интервью заявила: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея в виду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

В ответ Баюл жестко поставила на место россиянку, применив к ней слово "помойка". "Каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый", – парировала украинка, напомнив о предшествовавшем Лиллехаммеру "золоте" ЧМ-1993.

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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Россия платье плагиат фигурное катание Оксана Баюл Алина Загитова
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