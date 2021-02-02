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Дочка Баюл в 5 лет учится самому сложному прыжку в фигурном катании

2 февраля, 13:13

Олег Люлька Олег Люлька

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 готовит себе смену

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины фигуристка Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, показала, как воспитывает, возможно, будущую чемпионку Игр – свою пятилетнюю дочку Софию.

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На видео девочка пытается удержать равновесие, стоя левой ногой на кирпичике, после чего делает прыжочек вперед, меняет ногу на подставке и разворачивается на 180 градусов.

С первой попытки у Софии ничего не получается, со второй – тоже. Но, под подбадривающие возгласы легендарной 43-летней мамы, попытка №3 становится успешной.

"Вне льда отрабатываем аксель", – написала у себя в Instagram со смайликом Оксана Баюл

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Отметим, что аксель – единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед, в силу чего в нем "не целое" число оборотов. Считается самым сложным прыжком в фигурном катании.

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как сейчас катается сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram
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фигурное катание Оксана Баюл дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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