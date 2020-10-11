"Вылитая мама": 5-летняя дочка Оксаны Баюл поразила ледовой пробежкой на носочках (видео)

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины фигуристка Оксана Баюл похвасталась новыми успехами своей дочки Софии. 42-летняя легенда украинского спорта, давно проживающая в США, показала, как ее 5-летняя дочурка пробежалась на носочках по льду на катке в Лас-Вегасе. Малышка сделала это не только эффектно, но и, как говорят в подобных случаях, легко и непринужденно. Кстати, ранее шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель.

"Я не учу ее своим движениям. Мы создаем ее собственные. Но то, как она бегает на цыпочках, просто в ее генах. Как и сильный характер", – написала у себя в Instagram Оксана Баюл

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"Ну прям как мама", "София с каждым днем катается лучше и лучше", – пишут в комментариях под видео фолловеры Оксаны Баюл

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Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

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Смотрите, как катается сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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