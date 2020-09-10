Тютелька в тютельку: Оксана Баюл в 42 года воссоздала фрагмент золотого проката-1994

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, снова подтвердила, что с возрастом не растеряла форму. В свои 42 года Оксана повторила фрагмент короткой программы, исполненной в далеком Лиллехаммере-1994, где Баюл выиграла первое олимпийское "золото" независимой Украины. При этом и сама Оксана Баюл осталась довольна ремейком, и ее поклонники в Instagram. Те – так вообще в восторге!

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"Вжик-вжик-вжик. Я никогда не остановлюсь. Это моя работа ног с олимпийской короткой программы. Тютелька в тютельку, на сто процентов", – похвасталась Оксана Баюл, подписав свежее видео с эффектной комбинацией шагов и поворотов, в которой она воссоздала эпизод своего знаменитого "Черного лебедя"-1994

INSTAGRAM

Фолловеры Оксаны засыпали ее комплиментами. Вот некоторые из них:

Даже 26 лет спустя впечатляет

6.0, 6.0, 6.0

Oh Yes! Это же "Черный лебедь"!

Те же движения! Браво!!!

Мама-фигуристка, вы не перестаете вдохновлять

О Боже! Как же это завораживающе! А ведь люди на льду вокруг Баюл наверняка даже не подозревают, кто с ними катается – из-за маски на лице Оксаны

Смотрите видео короткой программы Баюл на Играх-1994

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При этом один из подписчиков Оксаны Баюл попросил ее сделать тройной лутц, на что спортсменка отшутилась: "Могу только четверной аксель". А еще один фолловер украинки отметил, что она не забывает соблюдать меры предосторожности в пандемию. "Пусть все, кто жалуется, как тяжело дышать в маске, посмотрит это видео". "Берегите друг друга!" – написала в ответ Баюл.

Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Также мы рассказывали, что шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель. 5-летней Софии болельщики уже прочат олимпийское "золото" – на Играх-2030.

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