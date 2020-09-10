Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Тютелька в тютельку: Оксана Баюл в 42 года воссоздала фрагмент золотого проката-1994

10 сентября, 17:56

Олег Люлька Олег Люлька

Ремейк "Черного лебедя" в исполнении первой чемпионки независимой Украины привел ее поклонников в восторг

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, снова подтвердила, что с возрастом не растеряла форму. В свои 42 года Оксана повторила фрагмент короткой программы, исполненной в далеком Лиллехаммере-1994, где Баюл выиграла первое олимпийское "золото" независимой Украины. При этом и сама Оксана Баюл осталась довольна ремейком, и ее поклонники в Instagram. Те – так вообще в восторге!

Реклама

Читайте также: Животик под столом: Баюл показала себя беременной

"Вжик-вжик-вжик. Я никогда не остановлюсь. Это моя работа ног с олимпийской короткой программы. Тютелька в тютельку, на сто процентов", – похвасталась Оксана Баюл, подписав свежее видео с эффектной комбинацией шагов и поворотов, в которой она воссоздала эпизод своего знаменитого "Черного лебедя"-1994

INSTAGRAM

Фолловеры Оксаны засыпали ее комплиментами. Вот некоторые из них:

  • Даже 26 лет спустя впечатляет
  • 6.0, 6.0, 6.0
  • Oh Yes! Это же "Черный лебедь"!
  • Те же движения! Браво!!!
  • Мама-фигуристка, вы не перестаете вдохновлять
  • О Боже! Как же это завораживающе! А ведь люди на льду вокруг Баюл наверняка даже не подозревают, кто с ними катается – из-за маски на лице Оксаны

Смотрите видео короткой программы Баюл на Играх-1994

Реклама

При этом один из подписчиков Оксаны Баюл попросил ее сделать тройной лутц, на что спортсменка отшутилась: "Могу только четверной аксель". А еще один фолловер украинки отметил, что она не забывает соблюдать меры предосторожности в пандемию. "Пусть все, кто жалуется, как тяжело дышать в маске, посмотрит это видео". "Берегите друг друга!" – написала в ответ Баюл.

Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Также мы рассказывали, что шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель. 5-летней Софии болельщики уже прочат олимпийское "золото" – на Играх-2030.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фигурное катание спортсменка Оксана Баюл Олимпиада-1994

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видеоДругие
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо"Другие
"Хочется плакать": знаменитая легкоатлетка показала "убитый" стадион в КременчугеДругие
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в Италии
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в ИталииДругие
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие
Украинские красавицы-прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в Германии
Украинские красавицы-прыгуньи заняли весь пьедестал на соревнованиях в ГерманииДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять