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Дочка Баюл своим катанием растрогала папу-миллионера

16 января, 21:00

Олег Люлька Олег Люлька

У первой олимпийской чемпионки независимой Украины подрастает невероятно артистичная девочка

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины фигуристка Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, поделилась новыми ледовыми успехами своей дочки – пятилетней Софии. Ранее мы писали, что шпагат стоя от дочки Баюл впечатлил визажиста Адель. А теперь 43-летняя легенда украинского спорта похвасталась артистичностью своей малышки.

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Только посмотрите, как София бежит на цыпочках по льду, вероятно, изображая фрагмент из "Лебедя" – программы, которая принесла Оксане Баюл "золото" Игр-1994.

Оксана Баюл и ее дочка Видео: Instagram

София настолько вошла в роль на льду, что даже растрогала своего папу, который по-доброму рассмеялся.

  • "Девочка – с тем же блеском и экспрессией, что и у вас, Оксана"
  • "Бесподобна"
  • "Ученица – невероятная, как и ее мама-тренер", – пишут в комментариях фолловеры Оксаны Баюл.

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как сейчас катается сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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фигурное катание Оксана Баюл дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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