Безумная реакция детей Месси на гол папы со штрафного (видео)

Супруга Лионеля Месси Антонелла Роккуццо показала безумную радость их сыновей, когда Лео забил в субботнем матче "Барселоны" с "Гранадой" 4:0 и по голам со штрафных обошел Криштиану Роналду.

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5-летний Матео и Чиро, которому в марте исполнится три годика, во время матча прилипли к огромному экрану. Видимо, их флюиды передались Лионелю Месси, и тот сделал в игре с "Гранадой" дубль.

Когда после штрафного в исполнении Месси мяч залетел в нижний угол ворот "Гранады", сыновья аргентинского нападающего "Барселоны" принялись кричать и размахивать ручонками во все стороны.

Пожалуй, их восторг в связи с этим голом был даже большим, чем у самого Лионеля на поле. Малыши – просто чемпионы мира по празднованию!

Дети Месси. Реакция на гол Лионеля Видео: Instagram

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Лионель Месси и дети / Фото: Instagram

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После разгрома "Гранады" у 33-летнего капитана "Барселоны" Лионеля Месси стало 48 голов со штрафных за каталонцев, тогда как у 35-летнего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду таких мячей на клубном уровне 47.

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Напомним, что в конце 2020-го Месси побил вечный рекорд Пеле по голам за один клуб.

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