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Роналду, учись! Месси обогнал Криштиану по особенным голам

9 января, 22:45

Олег Люлька Олег Люлька

Лионель опередил португальца по мячам, забитым прямыми ударами со штрафного

В главном футбольном противостоянии 21-го века между Лионелем Месси и Криштиану Роналду аргентинец отметил еще одну промежуточную победу. В субботнем матче против "Гранады", выигранном "Барселоной" 4:0, Лео оформил дубль, забив один из мячей прямым ударом со штрафного.

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Таким образом Месси по голам со штрафных обошел Роналду. У 33-летнего аргентинца таких мячей за клуб стало 48, тогда как у 35-летнего португальца из "Ювентуса" – 47.

Об этом сообщает Opta Sport.

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Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Добавим, что в матче с "Гранадой" Месси покорилось еще одно достижение. Он стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забил не менее 10 голов на протяжении 15 сезонов кряду.

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Кстати, Месси осталось провести 17 встреч, чтобы стать абсолютным рекордсменом "Барселоны" по матчам за клуб. У Лео – 751 поединок за каталонцев, и еще до летнего истечения своего контракта с "блаугранас" он может обогнать Хави, у которого 767 игр за "Барсу".

Смотрите, как Месси проиграл Криштиану 0:3 в ЛЧ

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Барселона гол чемпионат Испании Криштиану Роналду Лионель Месси Гранада
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