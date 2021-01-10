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Божевільна реакція дітей Мессі на гол татка зі штрафного (відео)

10 січня, 01:09

Олег Люлька Олег Люлька

Малюки – чемпіони зі святкування забитих м'ячів!

Дружина Ліонеля Мессі Антонелла Роккуццо показала божевільну радість їхніх синів, коли Лео забив у суботньому матчі "Барселони" з "Гранадою" 4:0 і за голами зі штрафних обійшов Кріштіану Роналду.

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5-річний Матео і Чіро, якому в березні виповниться три рочки, під час матчу прилипли до величезного екрану. Мабуть, їхні флюїди передалися Ліонелю Мессі, і той зробив у грі з "Гранадою" дубль.

Коли після штрафного у виконанні Мессі м'яч залетів у нижній кут воріт "Гранади", сини аргентинського нападника "Барселони" почали кричати і розмахувати рученятами на всі боки.

Мабуть, їхнє захоплення в зв'язку з цим голом було навіть більшим, ніж у самого Ліонеля на полі. Малюки – просто чемпіони світу зі святкування забитих м'ячів!

Діти Мессі. Реакція на гол Ліонеля Відео: Instagram

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Ліонель Мессі і діти

Ліонель Мессі і діти / Фото: Instagram

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Після розгрому "Гранади" у 33-річного капітана "Барселони" Ліонеля Мессі стало 48 голів зі штрафних за каталонців, позаяк у 35-річного форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду таких м'ячів на клубному рівні 47.

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Нагадаємо, наприкінці 2020-го Мессі побив вічний рекорд Пеле за голами за один клуб.

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Дивіться, як Мессі забив із пенальті "Динамо"

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Барселона гол чемпіонат Іспанії Ліонель Мессі діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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