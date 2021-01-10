Божевільна реакція дітей Мессі на гол татка зі штрафного (відео)

Дружина Ліонеля Мессі Антонелла Роккуццо показала божевільну радість їхніх синів, коли Лео забив у суботньому матчі "Барселони" з "Гранадою" 4:0 і за голами зі штрафних обійшов Кріштіану Роналду.
5-річний Матео і Чіро, якому в березні виповниться три рочки, під час матчу прилипли до величезного екрану. Мабуть, їхні флюїди передалися Ліонелю Мессі, і той зробив у грі з "Гранадою" дубль.
Коли після штрафного у виконанні Мессі м'яч залетів у нижній кут воріт "Гранади", сини аргентинського нападника "Барселони" почали кричати і розмахувати рученятами на всі боки.
Мабуть, їхнє захоплення в зв'язку з цим голом було навіть більшим, ніж у самого Ліонеля на полі. Малюки – просто чемпіони світу зі святкування забитих м'ячів!
Після розгрому "Гранади" у 33-річного капітана "Барселони" Ліонеля Мессі стало 48 голів зі штрафних за каталонців, позаяк у 35-річного форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду таких м'ячів на клубному рівні 47.
Читайте також: "Міг би відкрити бар": воротар, що найбільше пропустив від Мессі, показав колекцію пляшок
Нагадаємо, наприкінці 2020-го Мессі побив вічний рекорд Пеле за голами за один клуб.
Дивіться, як Мессі забив із пенальті "Динамо"
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк