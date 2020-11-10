Украинка Баюл ждет, когда Байдена поздравит Путин: "До тех пор президент США – Трамп"

Похоже, еще одна звезда украинского спорта, Оксана Баюл, рискует быть зачисленной болельщиками в ряды "ватников" после заявления, сделанного относительно сообщений мировых СМИ о победе Джо Байдена на выборах президента США.
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе, опубликовала у себя в Instagram скрин недавнего поздравления в адрес Джо Байдена, сделанного президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом под поздравительными словами Зеленского 42-летняя экс-фигуристка Баюл написала: "Пока Владимир Владимирович и все другие официально не поздравят, Дональд Трамп – президент", видимо, под Владимиром Владимировичем подразумевая главу РФ Путина.
Ранее мы писали, что Оксана Баюл, боясь победы Байдена, запаслась туалетной бумагой. Фигуристка из Украины, которая в США с мужем-миллионером Карло Джеем Фариной воспитывает 5-летнюю дочь Софию, приготовилась к "возвращению в социализм".
Напомним, накануне другой украинский сторонник Дональда Трампа скандальный боксер Иван Редкач выступил с противоречивым постом в соцсетях. "Уже два дня на улице праздник, празднуют победу Байдена?! Почему люди так счастливы этому президенту? Он же был спонсором войны на Майдане у нас в Украине", – написал Редкач, также проживающий в США.
Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк