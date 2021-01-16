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Дочка Баюл своїм катанням розчулила тата-мільйонера

16 січня, 21:00

Олег Люлька Олег Люлька

У першої олімпійської чемпіонки незалежної України підростає неймовірно артистична дівчинка

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України фігуристка Оксана Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, поділилася новими льодовими успіхами своєї дочки – п'ятирічної Софії. Раніше ми писали, що шпагат стоячи від дочки Баюл вразив візажиста Адель. А тепер 43-річна легенда українського спорту похвалилася артистичністю своєї дівчинки.

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Тільки подивіться, як Софія біжить навшпиньки по льоду, ймовірно, зображуючи фрагмент із "Лебедя" – програми, яка принесла Оксані Баюл "золото" Ігор-1994.

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram

Софія настільки увійшла в роль на льоду, що навіть розчулила свого тата, який по-доброму розсміявся.

  • "Дівчинка – з тим же блиском і експресією, що і у вас, Оксано"
  • "Незрівнянна"
  • "Учениця – неймовірна, як і її мама-тренер", – пишуть у коментарях фоловери Оксани Баюл.

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Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана стала щасливою, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Дивіться, як зараз катається сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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фігурне катання Оксана Баюл діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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