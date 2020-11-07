Українська
$ 28,36
33,58
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Оксана Баюл, боясь победы Байдена, запаслась туалетной бумагой

7 ноября, 18:20

Олег Люлька Олег Люлька

Знаменитая фигуристка из Украины, проживающая в Лас-Вегасе, приготовилась к "возвращению в социализм"

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины 42-летняя Оксана Баюл, опасаясь победы на выборах президента США Джо Байдена, запаслась туалетной бумагой. Об этом знаменитая фигуристка-героиня Лиллехаммера-1994, давно проживающая в Лас-Вегасе, рассказала своим подписчикам в Instagram.

Реклама

Читайте также: Саакашвили креативно поздравил Байдена с победой. В 2016-м он поздравлял Трампа (фото)

"А я уже сделала себе подарок на день рожденья, который у меня 16 ноября. На тот случай, если мы вернемся в социализм", – написала на своей странице в соцсетях Оксана Баюл, показав видео с рулонами туалетной бумаги, на которых красуется надпись "Happy Birthday!"

Напомним, по ходу избирательной кампании лагерь Дональда Трампа неустанно называл Джо Байдена "троянским конем, несущим социализм", настаивая, что в случае его победы в США наступит социализм, "как в Венесуэле".

Между тем в комментариях под видео с туалетной бумагой, опубликованном Баюл, одна из ее подруг с намеком на советское "социалистическое" прошлое самой Оксаны, написала: "Помню, каких трудов нам стоило объяснить тебе после твоего переезда в 90-х в США, что такое авокадо". "Да, это было забавно", – отреагировала на эту реплику Баюл, добавив, что худшим в социализме СССР, по ее мнению, была ситуация в системе здравоохранения.

Реклама

Оксана Баюл и ее семья

Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram

Читайте также: "Мы выиграем эту гонку": Байден выступил с заявлением

Добавим, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном. У них подрастает 5-летняя дочка София.

Оксана Баюл с дочкой на льду

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США туалетная бумага Оксана Баюл Джо Байден

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

А россиянам как обидно! Украина на последней минуте ушла от поражения в принципиальном матче
А россиянам как обидно! Украина на последней минуте ушла от поражения в принципиальном матчеДругие
"Этот флаг ассоциируется с кровью": звезда сборной Беларуси ушел из командыДругие
Украина – Россия: где смотреть отборочный матч чемпионата Европы
Украина – Россия: где смотреть отборочный матч чемпионата ЕвропыДругие
Анна Бессонова впервые стала мамой. Спортсменка показала трогательное фото малыша
Анна Бессонова впервые стала мамой. Спортсменка показала трогательное фото малышаДругие
Олимпийского призера засудили за пьяное ДТП с шестью пострадавшими
Олимпийского призера засудили за пьяное ДТП с шестью пострадавшимиДругие
Футболист
Футболист "Динамо" Попов рассказал об отношениях с дзюдоисткой БелодедФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять