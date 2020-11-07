Оксана Баюл, боясь победы Байдена, запаслась туалетной бумагой

Знаменитая фигуристка из Украины, проживающая в Лас-Вегасе, приготовилась к "возвращению в социализм"

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины 42-летняя Оксана Баюл, опасаясь победы на выборах президента США Джо Байдена, запаслась туалетной бумагой. Об этом знаменитая фигуристка-героиня Лиллехаммера-1994, давно проживающая в Лас-Вегасе, рассказала своим подписчикам в Instagram.

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"А я уже сделала себе подарок на день рожденья, который у меня 16 ноября. На тот случай, если мы вернемся в социализм", – написала на своей странице в соцсетях Оксана Баюл, показав видео с рулонами туалетной бумаги, на которых красуется надпись "Happy Birthday!"

Напомним, по ходу избирательной кампании лагерь Дональда Трампа неустанно называл Джо Байдена "троянским конем, несущим социализм", настаивая, что в случае его победы в США наступит социализм, "как в Венесуэле".

Между тем в комментариях под видео с туалетной бумагой, опубликованном Баюл, одна из ее подруг с намеком на советское "социалистическое" прошлое самой Оксаны, написала: "Помню, каких трудов нам стоило объяснить тебе после твоего переезда в 90-х в США, что такое авокадо". "Да, это было забавно", – отреагировала на эту реплику Баюл, добавив, что худшим в социализме СССР, по ее мнению, была ситуация в системе здравоохранения.

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Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram

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Добавим, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном. У них подрастает 5-летняя дочка София.

Оксана Баюл с дочкой на льду

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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