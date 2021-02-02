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Дочка Баюл у 5 років вчиться найскладнішому стрибку у фігурному катанні

2 лютого, 13:13

Олег Люлька Олег Люлька

Олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994 готує собі зміну

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України фігуристка Оксана Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, показала, як виховує, можливо, майбутню чемпіонку Ігор – свою п'ятирічну дочку Софію.

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На відео дівчинка намагається утримати рівновагу, стоячи лівою ногою на цеглинці, після чого робить стрибочок вперед, змінює ногу на підставці і розвертається на 180 градусів.

З першої спроби у Софії нічого не виходить, з другої – теж. Але, під підбадьорливі вигуки легендарної 43-річної мами, спроба №3 стає успішною.

"Поза льодом відпрацьовуємо аксель", – написала у себе в Instagram зі смайликом Оксана Баюл

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Відзначимо, що аксель – єдиний стрибок, що виконується з руху вперед, внаслідок чого в ньому "не ціле" число обертів. Вважається найскладнішим стрибком у фігурному катанні.

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Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна.У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Дивіться, як зараз катається сама Оксана Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram
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фігурне катання Оксана Баюл діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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