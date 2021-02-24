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Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лице

24 февраля, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

"Почему девочка катается в маске? Больше ведь на льду никого нет", – удивляются фолловеры знаменитой фигуристки

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины, героиня Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл похвасталась очередными успехами своей 5-летней дочки Софии в фигурном катании. Ранее мы рассказывали, что Баюл уже учит дочку прыгать аксель.

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На сей раз Оксана показала, как ее дочурка, присев, скользит на одной ноге, другую при этом выставив вперед.

"В своем возрасте она лучше, чем в пять лет была я", – написала в Instagram Оксана Баюл.

  • "Аплодисменты!"
  • "Настырная"
  • "Ждем ее выступления на Олимпиаде", – нахваливают Софию Баюл фолловеры ее мамы.

При этом знаменитая украинка, давно проживающая в Лас-Вегасе, показала не только видео с катанием своей наследницы, но и милое фото, на котором запечатлена сама Оксана Баюл в 5 лет.

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Отметим, что одна из подписчиц Оксаны Баюл выразила недоумение: "Почему ваша дочка катается в маске? Кроме нее ведь на льду никого нет". На что чемпионка ОИ-1994 отреагировала: "Вы не знаете, зачем люди в эти дни носят маски?" И добавила угорающий со смеху смайлик.

Оксана Баюл с мужем и дочкой

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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маска фигурное катание Оксана Баюл дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

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