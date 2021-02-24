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Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчі

24 лютого, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

"Чому дівчинка катається в масці? На льоду ж більше нікого немає", – дивуються фоловери знаменитої фігуристки

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, героїня Ліллехаммера-1994 Оксана Баюл похвалилася наступними успіхами своєї 5-річної доньки Софії в фігурному катанні. Раніше ми розповідали, що Баюл вже вчить дочку стрибати аксель.

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Цього разу Оксана показала, як її донька, присівши, ковзає на одній нозі, другу виставивши вперед.

"У своєму віці вона краща, ніж у п'ять років була я", – написала в Instagram Оксана Баюл.

  • "Оплески!"
  • "Настирна"
  • "Чекаємо її виступу на Олімпіаді", – нахвалюють Софію Баюл фоловери її мами.

Одночасно знаменита українка, яка давно проживає в Лас-Вегасі, показала не тільки відео з катанням своєї спадкоємиці, а й миле фото, на якому зображена сама Оксана Баюл в 5 років.

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Зазначимо, що одна з підписниць Оксани Баюл висловила здивування: "Чому ваша дочка катається в масці? Адже крім неї, на льоду нікого немає". На що чемпіонка ОІ-1994 відреагувала: "Ви не знаєте, навіщо люди цими днями носять маски?" І додала відповідний смайлик – він сміється, аж заливається.

Оксана Баюл з чоловіком і донькою

Оксана Баюл з чоловіком і донькою / Фото: Instagram

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Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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маска фігурне катання Оксана Баюл діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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