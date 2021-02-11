Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"На вес золота": Баюл показала "скандальные" коньки, которые недооценили в России

11 февраля, 20:56

Олег Люлька Олег Люлька

Оксана ни за что их не продаст – в них еще будет кататься ее дочка

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл показала своим поклонникам коньки, в которых она 28 лет назад выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Праге. Тогда Оксана опередила знаменитую француженку Сурию Бонали, а на следующий год стала победительницей Игр-1994 в Лиллехаммере.

Реклама

Читайте также: День святого Валентина-2021: чем удивить свою половинку

"Мои коньки сезона-1993. Посмотрите, насколько стерты как внешний, так и внутренний край ботинков", – говорит на видео Баюл, давно проживающая в Лас-Вегасе

По словам Оксаны, одной пары коньков ей хватало на один сезон. Именно эти, образца 1993-го, были канадского проиcхождения. Некоторое время они выставлялись в качестве экспоната в кафе "All stars", но теперь вернулись во владение Баюл.

"Эти коньки действительно на вес золота. Никогда их не продавайте", – посоветовал Оксане в комментариях под видео один из ее фолловеров

"Они перейдут Софии", – ответила на это Баюл

Оксана Баюл и ее коньки
Реклама

Оксана Баюл и ее коньки / Фото: Instagram

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

София – 5-летняя дочка Оксаны Баюл. И, как мы уже писали ранее, под руководством своей легендарной мамы Баюл-младшая уже учится исполнять аксель – самый сложный прыжок в фигурном катании.

Реклама

Отметим, что золотые коньки с ЧМ-1993, показанные сейчас Оксаной Баюл, опосредованно замешаны в скандале, грянувшем накануне.

Напомним, российская журналистка Эмма Гаджиева в одном из интервью сказала: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея ввиду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

В ответ Баюл жестко поставила на место россиянку, применив к ней слово "помойка". "Каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый", – заявила украинка, имея в виду предшествовавшее Лиллехаммеру "золото" ЧМ-1993.

Оксана Баюл и ее семья

Оксана Баюл и ее семья / Фото: Instagram

Реклама

Читайте также: Шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель

Добавим, что у первой олимпийской чемпионки независимой Украины уже более длинная фамилия – Баюл-Фарина. В США Оксана обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Смотрите, как Баюл выиграла чемпионат мира-1993

Смотрите, как сейчас катается 43-летняя Оксана Баюл

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коньки фигурное катание спортсменка Оксана Баюл

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео проката
14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео прокатаДругие
"Помойка": Оксана Баюл жестко поставила на место российскую журналисткуДругие
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногамиДругие
Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мира
Голая во власти мускулов! На кого запала самая сексапильная велосипедистка мираДругие
Один из лучших игроков в CS:GO Марсело Давид coldzera стал бренд-амбассадором Parimatch
Один из лучших игроков в CS:GO Марсело Давид coldzera стал бренд-амбассадором ParimatchДругие
Самая сексуальная журналистка Литвы: любит мотогонки, бокс и продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка Литвы: любит мотогонки, бокс и продает интимные фотоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять