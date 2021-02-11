"На вагу золота": Баюл показала "скандальні" ковзани, які недооцінили в Росії

Оксана ні за що їх не продасть – в них ще буде кататися її дочка

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл показала своїм шанувальникам ковзани, в яких вона 28 років тому виграла чемпіонат світу з фігурного катання в Празі. Тоді Оксана випередила знамениту француженку Сурію Боналі, а наступного року стала переможницею Ігор-1994 у Ліллехаммері.

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"Мої ковзани сезону-1993. Подивіться, які стерті як зовнішній, так і внутрішній край черевиків", – каже на відео Баюл, яка давно проживає в Лас-Вегасі.

За словами Оксани, однієї пари ковзанів їй вистачало на один сезон. Саме ці, зразка 1993-го, були канадського походження. Певний час вони виставлялися як експонат у кафе "All stars", але тепер повернулися до Баюл.

"Ці ковзани справді на вагу золота. Ніколи їх не продавайте", – порадив Оксані в коментарях під відео один із її фоловерів.

"Вони перейдуть до Софії", – відповіла на це Баюл.

Реклама Оксана Баюл і її ковзани / Фото: Instagram

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Софія – 5-річна дочка Оксани Баюл. І, як ми вже писали раніше, під керівництвом своєї легендарної мами Баюл-молодша вже вчиться виконувати аксель – найскладніший стрибок у фігурному катанні.

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Зазначимо, що золоті ковзани з ЧС-1993, показані нині Оксаною Баюл, опосередковано замішані в скандалі, що спалахнув напередодні.

Нагадаємо, російська журналістка Ема Гаджиєва в одному з інтерв'ю сказала: "Постійно перемагає той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", – маючи на увазі також успіх Баюл на Олімпіаді-1994.

У відповідь Баюл жорстко поставила на місце росіянку, застосувавши до неї слово "смітник". "Яким це другим номером я приїхала на Олімпійські ігри? Чемпіон світу – це не другий номер, а перший", – заявила українка, маючи на увазі своє "золото" ЧС-1993, яке передувало Ліллехаммеру.

Оксана Баюл і її родина / Фото: Instagram

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Додамо, що у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріна – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Дивіться, як Баюл виграла чемпіонат світу-1993

Дивіться, як зараз катається 43-річна Оксана Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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