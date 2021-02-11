Русский
$ 27,77
33,67
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"На вагу золота": Баюл показала "скандальні" ковзани, які недооцінили в Росії

11 лютого, 20:56

Олег Люлька Олег Люлька

Оксана ні за що їх не продасть – в них ще буде кататися її дочка

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл показала своїм шанувальникам ковзани, в яких вона 28 років тому виграла чемпіонат світу з фігурного катання в Празі. Тоді Оксана випередила знамениту француженку Сурію Боналі, а наступного року стала переможницею Ігор-1994 у Ліллехаммері.

Реклама

Читайте також: День святого Валентина-2021: чим здивувати свою половинку

"Мої ковзани сезону-1993. Подивіться, які стерті як зовнішній, так і внутрішній край черевиків", – каже на відео Баюл, яка давно проживає в Лас-Вегасі.

За словами Оксани, однієї пари ковзанів їй вистачало на один сезон. Саме ці, зразка 1993-го, були канадського походження. Певний час вони виставлялися як експонат у кафе "All stars", але тепер повернулися до Баюл.

"Ці ковзани справді на вагу золота. Ніколи їх не продавайте", – порадив Оксані в коментарях під відео один із її фоловерів.

"Вони перейдуть до Софії", – відповіла на це Баюл.

Оксана Баюл і її ковзани
Реклама

Оксана Баюл і її ковзани / Фото: Instagram

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Софія – 5-річна дочка Оксани Баюл. І, як ми вже писали раніше, під керівництвом своєї легендарної мами Баюл-молодша вже вчиться виконувати аксель – найскладніший стрибок у фігурному катанні.

Реклама

Зазначимо, що золоті ковзани з ЧС-1993, показані нині Оксаною Баюл, опосередковано замішані в скандалі, що спалахнув напередодні.

Нагадаємо, російська журналістка Ема Гаджиєва в одному з інтерв'ю сказала: "Постійно перемагає той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", – маючи на увазі також успіх Баюл на Олімпіаді-1994.

У відповідь Баюл жорстко поставила на місце росіянку, застосувавши до неї слово "смітник". "Яким це другим номером я приїхала на Олімпійські ігри? Чемпіон світу – це не другий номер, а перший", – заявила українка, маючи на увазі своє "золото" ЧС-1993, яке передувало Ліллехаммеру.

Оксана Баюл і її родина

Оксана Баюл і її родина / Фото: Instagram

Реклама

Читайте також: Шпагат стоячи від доньки Оксани Баюл вразив візажиста Адель

Додамо, що у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріна – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Дивіться, як Баюл виграла чемпіонат світу-1993

Дивіться, як зараз катається 43-річна Оксана Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ковзани фігурне катання спортсменка Оксана Баюл

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

14-річній росіянці поставили найвищі оцінки в історії фігурного катання: відео прокату
14-річній росіянці поставили найвищі оцінки в історії фігурного катання: відео прокатуІнші
"Смітник": Оксана Баюл жорстко поставила на місце російську журналісткуІнші
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногамиІнші
Гола під владою м'язів! На кого запала найсексапільніша велосипедистка світу
Гола під владою м'язів! На кого запала найсексапільніша велосипедистка світуІнші
Один із кращих гравців CS:GO Марсело Давид coldzera став бренд-амбасадором Parimatch
Один із кращих гравців CS:GO Марсело Давид coldzera став бренд-амбасадором ParimatchІнші
Найсексуальніша журналістка Литви: любить мотогонки, бокс і продає інтимні фото
Найсексуальніша журналістка Литви: любить мотогонки, бокс і продає інтимні фотоІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти