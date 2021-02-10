"Смітник": Оксана Баюл жорстко поставила на місце російську журналістку

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл жорстко наїхала на журналістку російського телеканалу "Матч ТВ".

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Колишня фігуристка, а тепер журналістка, Емма Гаджиєва в одному з інтерв'ю зазначила: "Постійно перемагає той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", – маючи на увазі також успіх Баюл на Олімпіаді-1994.

"Вельмишановна Еммо, яким це другим номером я приїхала на Олімпійські ігри? Чемпіон світу – це не другий номер, а перший. Якщо ви не пам'ятаєте Олімпійські ігри 1994 року, то тоді краще не згадувати моє ім'я. А то ви опинитеся не фахівцем у сфері журналістики, а жовтою пресою, "смітник", – написала емоційний пост Баюл.

До честі Гаджиєвої, вона вибачилася перед українкою: "За ці слова я вже вибачилася в прямому ефірі. На жаль, я на слово повірила Тетяні Тарасовій, яка в прямому ефірі сказала про те, що історично так склалося, що та, хто виграє передолімпійський ЧС, не виграє Олімпійські ігри. У мене у жодному разі не було злого умислу. Звичайно, це не знімає з мене відповідальності, я повинна була перевірити інформацію, але вирішила, що за великими тренерами перевіряти не потрібно. Я виправилася в прямому ефірі, який був після цих слів, і приношу свої вибачення особисто вам!"

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Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже більш довге прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

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