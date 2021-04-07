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Баюл розлютила росіян: спалахнули нові розборки в Instagram

7 квітня, 12:36

Олег Люлька Олег Люлька

Легендарна українська фігуристка присоромила російське шоу, дорікнув "дітям" із нього в неповазі до бренду

У першої олімпійської чемпіонки незалежної України 43-річної фігуристки Оксани Баюл спалахнули нові розборки з Росією. Цього разу – через шоу групи російського тренера Етері Тутберідзе під назвою "Чемпіони на льоду", яке відбулося 6 квітня в Москві.

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Баюл опублікувала постер цього шоу, на якому, зокрема, зображені Аліна Загітова, Євгенія Медведєва і Каміла Валієва.

"Ці діти навіть не знають, що таке "Чемпіони на льоду" і хто створив цей бренд. Томе Коллінз, твій тур був багатогранним з фігуристами з усього світу. Ми завжди будемо пам'ятати", – написала у себе в Instagram Баюл, чим зачепила почуття вболівальників РФ

Відзначимо, що американський фігурист Том Коллінз створив перше льодове шоу "Чемпіони на льоду" в США в 1969 році. У гастролях брали участь і європейські, і радянські спортсмени. У серпні 2020 року Баюл анонсувала нове шоу під тією ж назвою.

У коментарях під постом Оксани Баюл одна з російських підписниць вирішила вколоти українку: "Зараз наші чемпіони крутіші, ніж минулі! Тому, Оксано, все, що було раніше, забудьте і змиріться з прогресом. Те ж стосується і Родніної, яка має порадіти за досягнення наших спортсменів, але крім негативу нічого не почуєш. Тому вітаю, тепер у нас є в команді "негативчик проти Росії" вже двоє – Баюл і Родніна!"

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Баюл, як повідомляє Чемпіонат, у відповідь написала: "Так, так, крутіші, я бачу. Загітова – молодець? Чи всі її вже списали?". А пізніше українка, яка давно проживає в Лас-Вегасі, відключила коментарі до посту.

Тут потрібно додати, що 18-річна олімпійська чемпіонка-2018 Загітова, згадана Баюл, вкрай невдало виступила під час недавнього шоу групи Етері Тутберідзе "Чемпіони на льоду" в Казані, впавши там тричі.

Оксана Баюл і її донька

Оксана Баюл і її донька / Фото: Instagram

Путін і Загітова
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Путін і Загітова / Фото: Getty Images

Нагадаємо, не так давно прогримів інший скандал Баюл vs Росія. Російська журналістка Ема Гаджиєва в інтерв'ю заявила: "Постійно перемагає той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", – маючи на увазі також успіх Баюл на Олімпіаді-1994.

У відповідь Баюл жорстко поставила на місце росіянку, застосувавши до неї слово "смітник". "Яким це другим номером я приїхала на Олімпійські ігри? Чемпіон світу – це не другий номер, а перший", – парирувала українка, нагадавши про "золоту" ЧС-1993, яке передувало Ліллехаммеру.

Дивіться, як зараз катається Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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фігурист фігурне катання Оксана Баюл Аліна Загітова Евгения Медведева
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