Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!

Такою першу олімпійську чемпіонку незалежної України Оксану Баюл ми ще не бачили. Героїня Ліллехаммера-1994, якій у листопаді виповнилося 43 роки, відклала в бік ковзани для фігурного катання і замість них надягла стильні кеди. Доповнив новий імідж легендарної спортсменки, яка мешкає в Лас-Вегасі, плащ міді.
"Весна прийшла, потихеньку готуємося до Великодня. Приємно звільнитися від робочого одягу. До речі, цей знімок зробила Софія", – похвалилася в Instagram новими вміннями своєї 5-річної доньки Оксана Баюл
- "Нереальна красуня!!!"
- "Класний прикид!"
- "Фотографу – лайк!"
- "А є щось, що Софія не вміє?" – пишуть у коментарях під фото фоловери Оксани Баюл
Відзначимо, що під керівництвом Оксани Баюл її дочка Софія вже вчиться виконувати аксель – найскладніший стрибок у фігурному катанні. А вболівальники називають дочку знаменитої українки не інакше як майбутньою олімпійською чемпіонкою.
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Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.
Дивіться, як нині катається на льоду Оксана Баюл
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