Оксано, чи ти це? Такою Баюл ми ще не бачили!

Такою першу олімпійську чемпіонку незалежної України Оксану Баюл ми ще не бачили. Героїня Ліллехаммера-1994, якій у листопаді виповнилося 43 роки, відклала в бік ковзани для фігурного катання і замість них надягла стильні кеди. Доповнив новий імідж легендарної спортсменки, яка мешкає в Лас-Вегасі, плащ міді.

"Весна прийшла, потихеньку готуємося до Великодня. Приємно звільнитися від робочого одягу. До речі, цей знімок зробила Софія", – похвалилася в Instagram новими вміннями своєї 5-річної доньки Оксана Баюл

Реклама

"Нереальна красуня!!!"

"Класний прикид!"

"Фотографу – лайк!"

"А є щось, що Софія не вміє?" – пишуть у коментарях під фото фоловери Оксани Баюл

Відзначимо, що під керівництвом Оксани Баюл її дочка Софія вже вчиться виконувати аксель – найскладніший стрибок у фігурному катанні. А вболівальники називають дочку знаменитої українки не інакше як майбутньою олімпійською чемпіонкою.

Реклама

Читайте також: Дочка Баюл здивувала своїм катанням і тим, що у неї на обличчі

Нагадаємо, у першої олімпійської чемпіонки незалежної України вже довше прізвище – Баюл-Фаріна. У США Оксана знайшла щастя, вийшовши заміж за мільйонера італійського походження Карло Джея Фаріну – менеджера, який свого часу співпрацював зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Дивіться, як нині катається на льоду Оксана Баюл

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама