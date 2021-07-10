Наступний рекорд буде світовим! Мегаобіцянка Ярослави Магучіх

19-річна українка заявила, що на Олімпіаді в Токіо має намір перемогти з найкращим стрибком в історії людства – Магучіх хоче взяти планку на висоті 210 см

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

Після суботньої перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи в Таллінні українка Ярослава Магучіх зробила гучну заяву – її наступний рекорд буде світовим.

"На Олімпіаді в Токіо я хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу стрибнути на світовий рекорд", – сказала Магучіх, яку цитує European Athletics.

Зазначимо, що світовий рекорд у стрибках у висоту у жінок – 2,09 м – був встановлений ще 1987 року легендарною болгаркою Стефкою Костадіновою. При цьому найкращий результат Магучіх в приміщенні становить 2,06 м, а на відкритому повітрі – 2,04 м.

Нагадаємо, в суботу, 10 липня, Магучіх виграла молодіжний чемпіонат Європи в Таллінні з найкращим в історії цих змагань результатом 200 см, на два сантиметри перевершивши рекорд росіянки Світлани Лапіної, який був встановлений 1999 року.

Ярослава Магучіх знову перемагає / Фото: European athletics

Олімпіада в Токіо стартує вже 23 липня. Там Україні передрікають 15-ту сходинку в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.