Наступний рекорд буде світовим! Мегаобіцянка Ярослави Магучіх

Після суботньої перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи в Таллінні українка Ярослава Магучіх зробила гучну заяву – її наступний рекорд буде світовим.
"На Олімпіаді в Токіо я хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу стрибнути на світовий рекорд", – сказала Магучіх, яку цитує European Athletics.
Зазначимо, що світовий рекорд у стрибках у висоту у жінок – 2,09 м – був встановлений ще 1987 року легендарною болгаркою Стефкою Костадіновою. При цьому найкращий результат Магучіх в приміщенні становить 2,06 м, а на відкритому повітрі – 2,04 м.
Нагадаємо, в суботу, 10 липня, Магучіх виграла молодіжний чемпіонат Європи в Таллінні з найкращим в історії цих змагань результатом 200 см, на два сантиметри перевершивши рекорд росіянки Світлани Лапіної, який був встановлений 1999 року.
Олімпіада в Токіо стартує вже 23 липня. Там Україні передрікають 15-ту сходинку в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових.